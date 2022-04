Fonte: tuttomercatoweb.com

Importante novità sul futuro del Milan riportata da L'Equipe, che nell'apertura del giornale di oggi apre con tutti i dubbi che intrecciano la proprietà del club rossonero, e il fondo Elliott, con quella del Lille. A questo proposito, secondo quel che ha raccolto il giornale francese, il Milan sarebbe in contatto con il fondo d'investimento mediorientale Investcorp che vorrebbe acquistare sia i rossoneri che il Lille. Fondato nel 1982 per permettere alle ricche famiglie del Medio-Oriente per investire sui mercati e sui progetti di sviluppo, si trova in Bahrain.