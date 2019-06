L'Equipe - I 50 migliori U20: Donnarumma primo italiano

Il quotidiano francese L'Equipe ha stilato la classifica dei migliori 50 under 20. Tanti profili interessanti, tra cui moltissimi italiani: quinto posto per Gianluigi Donnarumma, sesto per Nicolò Zaniolo e settimo per Moise Kean. In classifica anche molti giocatori che militano nel nostro campionato come Alban Lafont, Justin Kluivert, Hamed Traoré e Sandro Tonali.

Ecco la Top Ten dei 50 migliori under 20:

1. Matthijs De Ligt (Ajax)

2. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

3. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

4. Joao Felix (Benfica)

5. Gianluigi Donnarumma (Milan)

6. Nicolò Zaniolo (Roma)

7. Moise Kean (Juventus)

8. Vinicius Junior (Real Madrid)

9. Declan Rice (West Ham)

10. Ibrahima Konaté (RB Lipsia)

[...]

12. Alban Lafont (Fiorentina)

17. Justin Kluivert (Roma)

33. Junior Traoré (Empoli)

36. Sandro Tonali (Brescia)