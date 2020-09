L'Equipe - Paquetà-Lione, prima almeno una cessione poi l'assalto al brasiliano

Servirà almeno un addio fra quelli possibili di ReineAdelaide, Depay e Aouar per permettere all'Olympique Lione per dare l'assalto a Lucas Paquetà del Milan. Questo è quanto riporta L'Equipe nella sua edizione odierna che parla di una trattativa più che possibile sia per i buoni rapporti con l'agenzia di procuratori che cura gli interessi del brasiliano, sia per la valutazione del cartellino che oggi ruota attorno ai 20 milioni di euro. Denaro, questo, facilmente intascabile con l'addio di un dei giocatori messi in uscita.