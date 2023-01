MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La partenza di Pablo Sarabia con destinazione Wolverhampton costringe il Paris Saint-Germain di Galtier a trovare un sostituto sul mercato. Come affermato da L'Equipe, il club transalpino starebbe cercando l'accordo con il Chelsea per l'esterno destro Hakim Ziyech, seguito anche dal Milan in queste ultime sessioni di mercato.