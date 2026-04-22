L'Iran potrebbe non andare ai Mondiali: le parole del Ministro dello Sport

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La partecipazione dell'Iran al Mondiale 2026, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico quest'estate è tutt'altro che scontata. Sono più che note le tensioni politiche e militari tra il paese statunitense e quello asiatico, tanto da mettere in dubbio la presenza alla rassegna iridata, vista la guerra in corso. I trattati di pace dovrebbero riprendere nei prossimi giorni eppure la BBC riporta che il Ministro dello Sport Ahmad Donyamali iraniano non ha chiuso l'opzione di non andare al Mondia.

Donyamali ha parlato così: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare. È previsto un ritiro per la nazionale nella terza settimana di maggio in un paese vicino, della durata di circa una settimana. Se le condizioni di sicurezza per i giocatori saranno garantite e il Paese ospitante smetterà di comportarsi in modo scorretto e avventuriero, verrà presa una decisione appropriata".