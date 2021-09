Lacazette ha deciso: non rinnoverà il contratto con l'Arsenal

La Juventus ci sta facendo un pensierino, sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Atletico Madrid, intanto Alexandre Lacazette ha deciso: non rinnoverà il suo contratto con l'Arsenal. Il centravanti francese - riporta Le10Sport - ha un accordo in scadenza a giugno 2022 e non ha alcuna intenzione di prolungarlo. Da gennaio prossimo, dunque, potrebbe lasciare Londra a prezzo di saldo. A giugno, invece, l'ex Olympique Lione sarebbe disponibile a parametro zero.