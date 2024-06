Letang (Lille) annuncia: "David e Yoro sono liberi di andarsene"

vedi letture

Tra i tanti nomi che potrebbero infiammare il calciomercato europeo nelle prossime settimane ci sono anche due talenti del Lille. Uno è il giovanissimo difensore 18enne Leny Yoro che è finito nel mirino di top club come il Paris Saint Germain e il Real Madrid. L'altro è un vecchio pupillo anche del Milan come l'attaccante canadese Jonathan David, da diverse stagioni nel club francese. Su di lui ci sono diversi club italiani anche se la squadra in vantaggio, al momento, sarebbe l'Atletico Madrid.

Il portale Getfootballnewsfrance.com questo pomeriggion riporta le parole del presidente del Lille Olivier Letang a margine della presentazione del nuovo allenatore Bruno Genesio, che ha preso il posto di Paulo Fonseca promesso sposo del Milan. Il numero uno del club francese ha parlato senza mezzi termini dei due talenti del Lille: "Abbiamo due giocatori che sono liberi di andarsene: Leny Yoro e Jonathan David".