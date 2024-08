Liga: problemi per il Barcellona che perde Christensen e spera di schierare Olmo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - In attesa di sapere se potrà schierare questa sera in campo Dani Olmo, ancora non tesserato in Liga dopo il suo arrivo dal Lipsia, il Barcellona ha annunciato che dovrà fare a meno per alcune settimane del difensore danese Andreas Christensen, a causa di un infortunio al tendine d'Achille. Secondo la stampa spagnola, Christensen potrebbe non poter rientrare prima di due mesi, un problema per Hansi Flick che in difesa non potrà avere a disposizione prima di novembre il centrale Ronald Araujo, l'uruguaiano infortunatosi ad un tendine del ginocchio in Coppa America, e si trova altri infortunati come Gavi, De Jong e Ansu Fati. I media iberici si occupano molto della questione Olmo, che è entrato nella lista dei convocati per la partita di questa sera con l'Athletic mentre è in atto una corsa contro il tempo per tesserarlo.

Il problema è legato alla situazione finanziaria del club, che non può registrare il giocatore se prima non dimostra di rispettare i vincoli finanziari cui è sottoposto, liberandosi di altri giocatori o mostrando di avere altri introiti. Ieri i blaugrana speravano di poter annunciare un nuovo accordo con Nike, che avrebbe riequilibrato i conti, ma c'è stato uno slittamento di alcuni giorni che ha rimesso Olmo in stand by. (ANSA).