Lipsia, senza rinnovo Upamecano può partire: il Milan resta alla finestra

Senza il rinnovo di contratto, il Lipsia potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere Dayot Upamecano durante la prossima finestra di mercato. Il centrale francese ha il contratto in scadenza nel 2021 ed una clausola da 60 milioni, ma senza il prolungamento di contratto difficilmente un club deciderà di fare un investimento di tale portata. Per questo motivo - secondo quanto riportato da Sport Bild - il club tedesco potrebbe cedere il giocatore pur di non perderlo a parametro zero fra un anno. Il giocatore piace da tempo anche al Milan.