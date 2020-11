Liverpool Echo - Anche i Reds su Szoboszlai: potrebbe essere il sostituto di Wijnaldum

Secondo quanto riferisce in Inghilterra il Liverpool Echo, anche i Reds di Klopp avrebbero messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, centrocampista in uscita dal Salisburgo: viste le difficioltà per arrivare al rinnovo di Gini Wijnaldum, il Liverpool starebbe pensando di sostituire l'olandese proprio con il giovane talento ungherese che piace anche al Milan.