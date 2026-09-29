Il Manchester City si difende: il comunicato del club in risposta alla Premier

Il comunicato di difesa del Manchester City dopo che la Premier League ha riconosciuto il club colpevole di violazioni finanziare

Il Manchester City si espone dopo il comunicato della Premier League sulle violazioni in ambito finanziario riconosciute dalla Commissione indipendente: "Il Manchester City FC si dichiara deluso e sorpreso dalla decisione della Commissione della Premier League pubblicata in data odierna.

Il Club è estraneo alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di un ampio e confutabile corpo di prove a supporto di tutte le proprie posizioni relative a questo caso. Il Club sarà pertanto implacabile e, laddove necessario, proattivo in tutte le sedi regolatorie e legali preposte.

Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi non ancora completati. Il Manchester City FC percorrerà ora le vie di ricorso a sua disposizione, sulla base del fatto che la sentenza presenta chiari ed evidenti errori materiali di diritto, di principio e di fatto, risultando pertanto priva di fondamento.

Il Club ha rispettato con diligenza il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Board e la Dirigenza della Premier League agissero come un organo regolatore indipendente, neutrale e imparziale, libero da condizionamenti di parte.

Il Club è ovviamente limitato in ciò che potrà dichiarare ulteriormente fino a quando tutti i successivi procedimenti non saranno conclusi"