Il Manchester City si difende: il comunicato del club in risposta alla Premier
Il Manchester City si espone dopo il comunicato della Premier League sulle violazioni in ambito finanziario riconosciute dalla Commissione indipendente: "Il Manchester City FC si dichiara deluso e sorpreso dalla decisione della Commissione della Premier League pubblicata in data odierna.
Il Club è estraneo alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di un ampio e confutabile corpo di prove a supporto di tutte le proprie posizioni relative a questo caso. Il Club sarà pertanto implacabile e, laddove necessario, proattivo in tutte le sedi regolatorie e legali preposte.
Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi non ancora completati. Il Manchester City FC percorrerà ora le vie di ricorso a sua disposizione, sulla base del fatto che la sentenza presenta chiari ed evidenti errori materiali di diritto, di principio e di fatto, risultando pertanto priva di fondamento.
Il Club ha rispettato con diligenza il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Board e la Dirigenza della Premier League agissero come un organo regolatore indipendente, neutrale e imparziale, libero da condizionamenti di parte.
Il Club è ovviamente limitato in ciò che potrà dichiarare ulteriormente fino a quando tutti i successivi procedimenti non saranno conclusi"
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