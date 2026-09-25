Regole finanziare Premier, Manchester City giudicato colpevole per tutte le accuse: ci sarà ricorso

Il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 capi d'accusa relativi alla violazione del regolamento finanziario della Premier: ci sarà ricorso

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, The Athletic ha rivelato che il Manchester City è stato ritenuto colpevole di tutte le accuse relative alla violazione del regolamento finanziario della Premier League. I capi d'accusa erano ben 115 e ne sono stati riconosciuti 114 all'interno della disputa legale che vede contrapporsi il club dei Citizens e la lega inglese dal lontano febbraio del 2023. Il Manchester City ha già annunciato il ricorso, mentre i rischi concreti vanno dal pagamento di multe salate fino anche all'espulsione della squadra dal campionato.

Il Manchester City ha rilasciato una dichiarazione a The Athletic in merito alla vicenda, qui riportata: "Il procedimento della Premier League rimane in corso, con elementi significativi ancora da completare e soggetti a una stretta riservatezza. Pertanto, la posizione del Manchester City FC resta coerente con la dichiarazione del club del febbraio 2023. Il club ha rispettato con diligenza il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il consiglio e la dirigenza della Premier League si comportassero come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale e giusto, privo di influenze di parte"