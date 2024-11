Marsiglia, De Zerbi: "Non sono fuggito dalle bombe di Putin in Ucraina, pensate che scappi da qui?"

Parole forti di Roberto De Zerbi oggi in conferenza stampa. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia, intervenuto dinanzi ai media alla vigilia della sfida contro il Lens, vuole la rivincita dopo l'ultima sconfitta prima della sosta contro l'Auxerre e oggi si è espresso così: “Abbiamo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare per progredire. Io, i giocatori e la società non accettiamo la partita contro l'Auxerre. Sul campo non bastava quello che abbiamo dato. Non ho usato parole forti. Mi sono semplicemente preso la responsabilità.

Abbiamo giocato cinque partite al Vélodrome, una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Mi prendo le mie responsabilità. Se pensi che mi dimetterò, che sia una mia idea, ci tengo davvero a sottolineare che non scapperò. Resto qui, non sono fuggito dallo Shakhtar nemmeno quando Putin ha lanciato i bombardamenti su Kiev. Credo in questo OM, nei giocatori che alleno. Non vado da nessun'altra parte " .