Milan, dal Portogallo: il Barcellona entra in corsa per Maximiliano dello Sporting Lisbona

Durante le scorse settimane dal Portogallo è emersa la notizia di un interessamento del Milan per Luis Maximiano, 21enne portere dello Sporting Lisbona come possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma. Sul giocatore, però, non ci sono solo i rossoneri. Stando a quanto riportato da A Bola, infatti, il giovane portiere è finito nel mirino del Barcellona. I catalani, infatti, stanno riflettendo su come rinnovare il proprio parco portieri che ad oggi annovera Marc-André ter Stegen e l'ex Juve e Fiorentina Norberto Neto