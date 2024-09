Mourinho preso in giro pure in Turchia: "Il maestro del pianto"

Josè Mourinho non sta vivendo un gran momento della sua carriera. Dopo l'esonero con la Roma, l'ex Special One sta provando a rilanciarsi sulla panchina del Fenerbahce in Turchia. Ieri però la sconfitta per 3-1 nell'acceso derby contro il Galatasaray: in classifica il Gala ha staccato di 5 lunghezze i rivali e poi sui social ha preso in giro l'allenatore portoghese scrivendo: "The Crying One". Di fatto il "maestro del pianto".