Newcastle, il CEO si dimette per la diagnosi del cancro: "Priorità alla salute"

Come un fulmine a ciel sereno. Il Newcastle perde il suo amministratore delegato, Darren Eales. L'inglese di 52 anni si dimetterà dal suo incarico di CEO dei Magpies per gravi ragioni di salute, dopo che gli è stata diagnosticata una forma cronica di cancro al sangue, come riportato ufficialmente dal club stesso. "Lavoreremo a stretto contatto con Darren". assicura il presidente Yasir Al-Rumayyan. "Per cedere il ruolo di CEO al momento opportuno, dopo un processo di ricerca attentamente ponderato".