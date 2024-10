Pallone d'oro 2024, lunedì 28 la cerimonia a Parigi

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Sarà svelato lunedì 28 ottobre il vincitore del Pallone d'Oro 2024, in una cerimonia ospitata a Parigi, al Theatre du Chatelet. Per la prima volta dopo oltre vent'anni, nella lista dei candidati non ci sono né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo e secondo le previsioni a contendersi il titolo della 68/a edizione del premio saranno il brasiliano Vinicius, lo spagnolo Rodri e il britannico Jude Bellingham. La cerimonia, al via alle 18.45, sarà visibile in Italia, anche in modalità gratuita, su Dazn, con la cronaca di Pierluigi Pardo affiancato da Marco Parolo.

"Sarà un piacere e un onore - afferma Pardo -, dopo l'era Messi e Ronaldo il premio è diventato ancora più incerto e contendibile, sono curioso di vedere chi prevarrà". I premi del 2024 includeranno anche il Pallone d'oro femminile, il Trofeo Kopa per miglior under 2), il Trofeo Yashin per il miglior portiere, il Trofeo Gerd Mueller per il capocannoniere della stagione, oltre ai trofei per il club dell'anno maschile e femminile e per gli allenatori dell'anno maschile e feminile. (ANSA).