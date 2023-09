Portogallo, la valutazione di A Bola sulla partita di Leao

Rafael Leao ieri ha giocato per 60 minuti, da titolare, nella gara di qualificazione a Euro 2024 che il Portogallo ha vinto contro la Slovacchia per 1-0, a Bratislava. Il quotidiano sportivo A Bola ha espresso questo giudizio sulla performance del numero 10 rossonero: “Diverse incursioni sulla sinistra, quella al minuto 35 è stata fermata con decisione. Stava creando problemi, tanto che Schranz... Nel secondo tempo, l'individualismo raramente ha dato risultati ed ha finito per lasciare il campo.”