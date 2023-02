Psg, Campos: "Ziyech era nostro ma la parte del Chelsea non ha funzionato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Luis Campos, consigliere di mercato del PSG, è intervenuto ai microfoni di Telefoot per parlare di Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea che sembrava ormai ad un passo dal trasferimento al Parco dei Principi, tant'è che aveva già raggiunto la città: "Avevamo il giocatore con noi, avevamo fatto tutto. Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che le tre parti funzionino bene. Ha funzionato molto bene per il PSG e Ziyech, ma purtroppo non ha funzionato per l'ultima parte (il Chelsea, ndr)".