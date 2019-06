Real-Ceballos, c'è la fiducia di Perez e Sanchez ma Zidane non lo considera

Situazione complicata in casa Real Madrid per quanto riguarda Dani Ceballos. Il calciatore spagnolo, che sta incantando tutti in questo Europeo U21 che si sta svolgendo in Italia, piace molto al Milan: stando alle indiscrezioni riportate da AS la società madrilena vuole almeno 50 milioni di euro. Ma la questione non riguarda soltanto il prezzo del cartellino, che dipenderà anche dalle altre cessioni e di conseguenza dai 300 milioni che il Real spera di ricavare per poter rispettare il Fair Play Finanziario. Florentino Perez e José Ángel Sánchez hanno moltissima fiducia nei confronti del talento spagnolo, ma Zidane non vede di buon occhio il calciatore. È una situazione complessa, tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. L'unica cosa certa riguarda la necessità della società spagnola di creare plusvalenze per poter evitare sanzioni dalla UEFA.