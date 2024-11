Real Madrid, Ancelotti su Brahim: "Avrà ancora più risalto dell'anno scorso"

Brahim Diaz non si muoverà da Madrid e il Real è pronto a rinforzarsi sul mercato a gennaio. Sono questi gli annunci fatti indirettamente da Carlo Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Leganes, valida per il 14° turno de LaLiga: "Brahim è tornato dall'infortunio e sta molto bene. Ha segnato gol in nazionale, è tornato in condizioni straordinarie. Per noi sarà importante, gioca da esterno, aiuta i centrocampisti. Sarà importante come l’anno scorso e penso che avrà ancora più risalto".

Acquisti a gennaio: "Aspetteremo la partita contro il Siviglia, l'ultima delle nove rimaste quest'anno, per analizzare il mercato".