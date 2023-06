Robinson, il Fulham fa il prezzo: c'è il Newcastle sul terzino che fu vicino al Milan

MilanNews.it

Il Fulham fissa il prezzo per Antonee Robinson. Come riporta l'Evening Standard, i Cottagers avrebbero chiesto una cifra intorno ai 40 milioni di euro alle due squadre fortemente interessate al laterale mancino della Nazionale statunitense: Newcastle e Olympique Marsiglia. Sul 25enne, fino a qualche settimana fa, c'era anche il Manchester City. Nel gennaio 2020 il Milan aveva praticamente acquistato il laterale, salvo poi far saltare tutto per un problema al cuore per il giocatore emerso durante le visite mediche.