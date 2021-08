Sabitzer, il passaggio Bayern è rimandato? L'austriaco può arrivare a zero il prossimo anno

Marcell Sabitzer vestirà la maglia del Bayern Monaco, se in questa o nella prossima stagione, però, resta un rebus. Come riporta dalla Germania Sport1, il capitano del Lipsia potrebbe restare un altro anno in Red Bull, lasciando poi a zero il prossimo anno, visto il contratto in scadenza nel 2022 che non verrà rinnovato. L'accordo con il Bayern è già stato trovato, da capire quando l'austriaco lascerà il Lipsia.