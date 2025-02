Salah, parole che sanno di addio: "Voglio che i tifosi si ricordino che ho dato tutto per loro e per la città"

Una stagione fuori dal normale visto che all'alba del 26 febbraio, in Premier League per altro, Mohamed Salah a 32 anni stia vivendo il momento di maggiore splendore con la maglia del Liverpool. Il paradosso ancora intatto è che l'asso egiziano sia ancora in via di scadenza e che il club inglese non gli abbia ancora proposto un rinnovo di contratto che gli permetterebbe di rimanere oltre questa estate.

Salah è tornato a parlare del suo futuro ed è stato alquanto enigmatico nell'intervista concessa a TNT Sports: "Voglio che i tifosi si ricordino che ho dato tutto, per loro e per la città. Sono sempre stato presente, non mi sono mai risparmiato. Ho adorato giocare per loro e ho dato il massimo. Voglio solo che si ricordino che sono stato qui per otto anni e che ho dato tutto fin dall'inizio. Non do per scontato il fatto di giocare per il Liverpool e di lottare ogni anno per ogni trofeo, da otto anni".