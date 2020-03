Sky Sport DE - Milan, Rangnick non sarebbe intenzionato ad accettare la proposta rossonera

Nelle ultime settimane, in molti hanno dato ormai per fatto l'arrivo al Milan di Ralf Rangnick nel doppio ruolo di allenatore e dirigente. A spingere per il tedesco, sarebbero stati sia Elliott che l'ad Gazidis, che, secondo le indiscrezioni, avrebbero anche già trovato un accordo di massima con il tedesco. Dalla Germania, arriva però una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola: secondo Sky Sport Deutschland, infatti, per il momento Rangnick non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta del club di via Aldo Rossi.