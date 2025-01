Sport - Il Barça vuole Rashford: primi contatti con l'inglese

Mercato 'caliente' in casa Barcellona e che si incrocia anche con la Serie A, in particolare con le mosse del Milan. Come riferisce Sport, i catalani hanno messo nel mirino Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United. I rossoneri ci provano ma intanto ieri l'agente è stato avvistato a Barcellona. Il Barça ha avuto i primi contatti con l'entourage dell'attaccante inglese e punta a dare un'accelerata alla trattativa già nelle prossima settimana. Gli spagnolo puntano a prenderlo in prestito.