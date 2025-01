Sun - Il Napoli è pronto ad unirsi alla corsa per Rashford

vedi letture

C'è una nuova pretendente per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United su cui ci sono soprattutto Milan, Barcellona e Borussia Dortmund: secondo il Sun, infatti, anche il Napoli è pronto ad unirsi alla corsa per la punta inglese. Il club azzurro è alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e avrebbe messe non mirino un altro giocatore dei Red Devils, cioè Alejandro Garnacho, ma l'argentino non sembra essere in vendita. Per questo i dirigenti napoletani stanno spostando le loro attenzioni su Rashford.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4