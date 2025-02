Telenovela finita: Marcus Rashford in prestito per sei mesi all'Aston Villa

vedi letture

Ora è ufficiale: Marcus Rashford passa dal Manchester United all'Aston Villa in prestito per i prossimi sei mesi. Questo il comunicato del club: "Aston Villa è lieta di annunciare l'acquisto in prestito di Marcus Rashford dal Manchester United. Il nazionale inglese, che ha collezionato 60 presenze con i Three Lions, si unisce al Villa con un contratto fino alla fine della stagione. Rashford ha segnato 138 gol in oltre 400 presenze, avendo militato nelle giovanili dell'Old Trafford, e ha vinto l'Europa League, due FA Cup e due Coppe di Lega con la squadra della sua infanzia. Il versatile attaccante, che può giocare ovunque in attacco, ha segnato anche 17 gol con la maglia dell'Inghilterra e ha rappresentato il suo paese in due Mondiali e due Campionati Europei. Benvenuto, Marcus!".

Proprio al termine della sfida persa oggi dallo United, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha risposto a chi gli chiedeva se in questo momento di difficoltà sarebbe uno scenario accettabile per il club vederlo segnare per delle concorrenti: "Se sarebbe imbarazzante vederlo segnare in un altro club di Premier? Quando presti un giocatore, ti aspetti che giochi e migliori, quindi non c'è nulla di imbarazzante o umiliante in questo".