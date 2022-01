The Athletic - Tottenham al lavoro per prendere Kulusevski dalla Juventus

Dopo essere stato accostato nelle scorse ore al Milan, Dejan Kulusevski è finito ora nel mirino del Tottenham che è al lavoro per provare a prenderlo dalla Juventus. A riferirlo è The Athletic che riporta che l'operazione potrebbe andare in porto in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il ds degli Spurs Paratici è un grande estimatore dell'attaccante esterno svedese.