The Guardian - Colloqui tra Milan e Chelsea per Ziyech. Va trovata intesa sull'ingaggio

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian il Milan avrebbe avuto dei colloqui con il Chelsea per l'esterno d'attacco Hakim Ziyech. Il calciatore è considerato un esubero da Tuchel e sarebbe disposto a trasferirsi in Italia, presso la squadra vincitrice dell'ultimo titolo nazionale. Il nodo è sull'ingaggio del 29enne marocchino che sarebbe un po' fuori dagli standard mantenuti dal Milan negli ultimi anni. La società rossonera, continua il The Guardian, starebbe discutendo la fattibilità della trattativa internamente e con gli agenti di Ziyech stesso.