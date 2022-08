Uefa, Fair Play Finanziario: sanzioni in arrivo per Juve, Inter e Roma

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Times la Uefa sarebbe pronta a sanzionare almeno 10 club europei per la violazione del regolamento sul Fair Play Finanziario relativo alla stagione 2020/21. Tra le squadra che potrebbero essere sanzionate tre italiane: Juventus, Inter e Roma. Anche alcuni club di primissimo livello rischiano provvedimenti come Psg e Barcellona. Il Milan non figura nella lista.