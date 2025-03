Zirkzee e Hojlund non hanno convinto: lo United punta Osimhen

Caccia al nuovo attaccante. Prosegue il momento di crisi del Manchester United: l'obiettivo dei Red Devils è quello di trovare un nuovo centravanti dopo che Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non hanno pienamente convinto la dirigenza. Tanti i nomi sul taccuino, a partire da Victor Osimhen.

Non sarà facile convincere il Napoli a cedere il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. Lo United porebbe far leva sulla clausola - da 75 milioni di euro valida solo per l'estero nella prossima finestra di mercato -, ma l'obiettivo è trovare un accordo inserendo anche Hojlund come contropartita. (l'ex Atalanta conosce già la Serie A). Di mezzo anche Joshua Zirkzee, che come Osimhen è nel mirino della Juventus: storie e intrecci che verranno districati soltanto al termine della stagione.

Nel frattempo i Red Devils hanno sondato il terreno per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. I londinesi valutano il francese 40 milioni di sterline, un prezzo più accessibile rispetto ad Osimhen. Ma tutto dipenderà anche da quali saranno le strategie future del club: il ridimensionamento economico delle ultime settimane porterà molto probabilmente il club a rivedere anche le strategie da applicare sul mercato.