Zirkzee sostituito al 30' per scelta tecnica: Old Trafford lo investe di fischi

Continua a non accendersi la stagione di Joshua Zirkzee, centravanti olandese ex Bologna passato al Manchester United nel corso dell'ultima finestra estiva di mercato. Il calciatore e il suo agente non hanno saputo rinunciare alle sirene inglesi e anche a un'offerta economica maggiore rispetto a quella proposta dal Milan che lo aveva individuato come obiettivo principe della propria campagna acquisti.

Nel posticipo di Premier League che si sta giocando in questo momento, Zirkzee è partito titolare ma dopo circa 30 minuti è stato sostituito dal tecnico Ruben Amorim per scelta tecnica e con il Newcastle United avanti per due reti a zero. La risposta del pubblico di Old Trafford è stata eloquente: il giocatore è stato investito dai fischi dei tifosi che non gli perdonano lo scarso rendimento, specialmente in relazione alla somma investita. Dopo essersi messo il giaccone, Zirkzee è entrato anzitempo negli spogliatoi.