Che spreco, così non va! Menomale che c’è Maignan. Il progetto di Cardinale. Opportunità da cogliere al volo

Amarezza e delusione dopo l’1-1 casalingo contro la Salernitana. Una grande occasione sprecata. Il Milan quest’anno non riesce proprio ad ingranare in campionato. E se valutiamo solo l’andamento in campionato si può affermare che fino ad ora è stata una stagione amara per i rossoneri, perché la squadra di Pioli non riesce a trovare la giusta continuità. Basti pensare che dopo il filotto con zero reti subite il Milan ha conquistato solo un punto nelle ultime due sfide. Dopo la grande impresa a Londra, ieri sera contro la Salernitana una prestazione poco convincente, specialmente nell’attenzione difensiva. Uno spreco enorme per il Milan, che aveva l’occasione di risalire in classifica ed essere più sereno in futuro, invece dovrà soffrire fino alla fine per un piazzamento nella prossima Champions. C’era una grande opportunità per un balzo in avanti, ma la prestazione è stata deludente, specialmente dopo che il Milan ha trovato il vantaggio con Giroud. Piolo lo ha confermato a fine gara: è mancata la gestione del vantaggio.

Venerdì 17 marzo alle 12.00 tutti collegati con la cerimonia che andrà in scena a Nyon, in Svizzera. Il Milan conoscerà il proprio avversario europeo, per un’altra attraente doppia sfida. Siamo reduci dalla trasferta di Londra e il fascino della Champions è di un altro pianeta. I rossoneri hanno già ottenuto il loro obiettivo stagionale, ovvero superare i giorni, e sono ben oltre le aspettative. Ma come ha detto Paolo Maldini, le opportunità quando capitano vanno colte al volo. E se il sorteggio non sarà proibitivo, tutto può succedere. Inoltre dal punto di vista economico il passaggio ai quarti (tra bonus, premi, market pool e incassi da botteghino), porta il Milan ad ottenere quasi cento milioni di euro. Importantissimi per raggiungere prima possibile il pareggio di bilancio (ci siamo quasi) e avere più disponibilità economica in futuro per il mercato. La squadra sarà migliorata ogni anno, e pure nella prossima sessione estiva sono previsti 2-3 innesti per alzare il livello della rosa.

E’ tornato a parlare Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, il fondo che gestisce il 99.9% delle quote del Milan. E ancora una volta si è concentrato sul brand del club rossonero, poco sfruttato ma dalle grandi potenzialità. “Credo che l’AC Milan sia uno dei brand più grandi del calcio europeo. È un asset non sfruttato abbastanza per quello che potrebbe essere il suo valore e livello, come la Serie A. Il campionato italiano ha il diritto di sedersi al tavolo dei migliori, così come il Milan ha un posto a questo tavolo. Il nostro lavoro è portarlo lì”. Poi c’è la questione stadio. Entro la fine di marzo, massimo inizio aprile, si prenderà una decisione su quale zona investire. I problemi e le opposizioni ci saranno sempre, ma Cardinale ha tutta l’intenzione di superare ogni ostacolo per realizzare prima possibile un impianto sportivo di livello. Per il Milan sarebbe un sogno avere uno stadio come quello del Tottenham, ma in Italia la burocrazia è il peggior nemico degli imprenditori.