L'Atalanta e i suoi gioielli. Caccia al 9. Infortuni, stadio e il solito Calhanoglu

La sfida di stasera può essere molto importante per la stagione del Milan. Una vittoria contro l'Atalanta permetterebbe di far scivolare i bergamaschi a meno 6: sarebbe un vantaggio significativo su una delle principali rivali per strappare un pass per la prossima Champions League. Un pari non sarebbe un risultato negativo, ma manterrebbe tutto decisamente aperto nella corsa ai primi 4 posti.

Tra gli osservati speciali di Maldini e Massara ci saranno sicuramente Lookman e Hojlund: il primo potrebbe essere un ottimo sostituto del probabile partente Leao, il secondo sarebbe il 9 perfetto per la prossima stagione. Il danese rischia però di essere già fuori portata, con una valutazione che è già schizzata alle stelle e le solite sirene dalla Premier League.

L'attaccante sarà il grande obiettivo dell'estate: colpo che il Milan non può sbagliare, in un reparto che è destinato a cambiare molto con una vera e propria rivoluzione. Detto di Rafa, sembra incerto anche il futuro di Rebic, oltre a quello di Origi (fin qui grande delusione). Tornare a piazzare un rossonero nelle zone altissime della classifica marcatori aiuterebbe e non poco la squadra. Giroud (che rinnoverà) a 37 anni andrà gestito a seconda della condizione e dell'importanza delle partire: sarà una risorsa sempre terribilmente preziosa.