Maignan? Grazie Tata!

MilanNews.it

Maignan, Maignan, Maignan...eh no siori cari. E Tata? Come l'abbiamo trattato? Come l'abbiamo sbertucciato, massacrato, offeso...Ci abbiamo mai pensato? Siamo diventati così, dentro uno e via l'altro, senza il benchè minimo riguardo? Non voglio provocare o sfidare nessuno, ma parliamone. Non ho la minima idea di quanto rientrerà Mike, ma nei confronti di Tata una faccia nuova per il prossimo Carnevale non vorrei farla così, come niente fosse.

Capisco che Maignan sia diventato un tormentone, uno di quelli che piace scatenare attorno al Milan, ma anche dentro al Milan viste le prodezze di "certi" profili social che sembrano essere rossoneri o almeno tali si dichiarano. Ma il Milanista che conosco io non tratta così chi indossa la propria maglia. Ho visto in tantissimi anni di San Siro sostenere e rincuorare Zignoli, Giorgiobraglia, Mannari, Strasser e chi più ne ha più ne metta. Il Milanista che conosco guarda lo stemma che ciascun giocatore ha sul cuore, non il nome che ha dietro la maglia. E anche il giocatore più umile, anche il meno patinato che ci ha rappresentati merita l'onore delle armi. Sempre e comunque. A maggior ragione, Tata, che se ci pensiamo tutti insieme, è diventato un clamoroso e gigantesco parafulmine. I nostri grossi, pesanti e aggrovigliati problemi di campo che si sono presentati tutti insieme a gennaio, non c'entravano nulla con Tata. Eppure lui è diventato il simbolo del mese no, il volto della crisi, il primo di tutti i mali.