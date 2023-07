ESCLUSIVA MN - Canini: "Scamacca è l’attaccante perfetto per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di un centravanti d’area come lui"

MilanNews.it

In merito all’interessamento del Milan per Gianluca Scamacca, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Canini, compagno di squadra dell’attaccante del West Ham ai tempi della Cremonese (stagione 2017-2018). Ecco le sue parole:

Il tuo ricordo personale di Scamacca?

“Con noi a Cremona era giovanissimo, ma si vedeva che aveva un grande potenziale. Fisicamente, per l’età che aveva, era dominante. Quanti duelli tosti in allenamento!”.

Come lo vedresti nel Milan di Pioli?

“Ho letto questa possibilità. Per me è l’attaccante perfetto per il Milan…”.

Per quali ragioni?

“Perché il Milan ha bisogno di un centravanti d’area come lui. Inoltre è nel pieno della carriera. Può garantiti almeno altre otto-nove stagioni di grande livello”.

Quale apporto garantirebbe in termini di miglioramento tecnico-tattico?

“Come ho detto, secondo me Gianluca si posa a perfezione con il gioco del Milan, che fa degli esterni offensivi i suoi attori principali. Lui è un ottimo finalizzatore”.

Un bomber scudetto…

“Ha caratteristiche diverse da Giroud, ma il Milan potrebbe rappresentare la svolta decisiva della sua carriera”.

La seconda chance, perché in Premier - il campionato più ambito al mondo - ha “steccato”…

“Ha subito anche un grave infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Io penso che la Serie A sia il migliore campionato per le sue caratteristiche. Lo abbiamo visto al Sassuolo”.