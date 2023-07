esclusiva mn - Colasanto: "Per me Pioli farà un 4-3-3 dinamico e fluido. Mercato finito? Secondo me no"

Nel mercato italiano il protagonista indiscusso è sicuramente il Milan, che negli ultimi giorni ha chiuso i colpi Reijnders ed Okafor, con Chukwueze pronto ad aggiungersi presto alla lista. Per parlare del mercato rossonero e non solo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Colasanto, procuratore e intermediario sportivo. Queste le sue dichiarazioni:

Le tue primissime impressioni su Reijnders e Okafor?

“Il ragazzo olandese ha personalità e rispetto, oltre che notevole talento. Mi è piaciuto il passaggio sulla maglia numero 6 non scelta per rispetto di Franco Baresi, con la 14 presa per il suo terzo idolo di sempre, Cruijff”.

Passando al campo, dove potrebbe capitalizzarlo Pioli?

“Non è un semplice regista. È un centrocampista olandese moderno “a tutto campo”. Ha spiccate doti offensive”.

Doti da 4-3-3…

“Esatto, per me Pioli farà un 4-3-3 dinamico e fluido, un po’ come sono sempre state le sue squadre. Ha vinto lo scudetto proprio per l imprevedibilità dei movimenti di alcuni calciatori: a volte Bennacer faceva l’esterno offensivo aggiunto”.

Bennacer che non ci sarà per un significativo lasso della stagione alle porte…

“Pioli ha notevoli soluzioni a portata di mano. Per me il mercato del Milan in entrata ha tenuto soprattutto conto del fattore assenza dell’algerino, determinante per il tecnico rossonero”.

Al mosaico del Milan manca un’altra punta?

“Qualcuno arriverà, magari lo hanno già preso”.

Dopodiché ti aspetti che il mercato rossonero si chiuda qui?

“No, a mio avviso dopo verranno colte eventuali occasioni. Se ve ne saranno, i rossoneri prenderanno anche un difensore centrale e un ulteriore attaccante comprimari”.

Fronte cessioni invece? I rossoneri potrebbero ricavare un gruzzolo non indifferente in caso partisse De Ketelaere…

“De Ketelaere potrebbe avere mercato concreto in Premier, ma - se non c’è spazio per lui - spero vada soltanto in prestito. Per me il talento c’è, manca soltanto un po’ di “cattiveria”. In questa stagione è stato eccessivamente timido per vestire i colori del Milan”.

A quali obiettivi stagionali pensi punti il Milan?

“Ormai lo scudetto è una lotteria. Ci sono, ora come ora, quattro-cinque squadra di alto livello che possono competervi. Per questo mi viene da dire che il tricolore di tutte, essendosi alzato il livello del nostro campionato, è la qualificazione in Champions League, anche per motivi di introiti economici”.