esclusiva mn - Il portiere del Lumezzane: "Pulisic straordinario, livello altissimo. Milan bravissimo ad attaccare lo spazio"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it dopo la gara con il Milan, Stefano Filigheddu, portiere del Lumezzane ha risposto così alle seguenti domande.

Prima partita di Pulisic con il Milan. Come ti è sembrato?

"Penso sia straordinario, non riesci mai a capire dove andava, anche per i difensori. E' incredibile, un livello altissimo e una velocità rapidissima".

Che impressione ti ha fatto questo 4-3-3 del Milan?

"Nel primo tempo abbiamo preso un paio di gol così: palla dietro e inserimento da dietro della mezzala. Poi loro sono bravissimi ad attaccare lo spazio".

di Antonello Gioia