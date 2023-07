MN - Milan, Pulisic atteso domani mattina a Milano: svolgerà subito le visite mediche

MilanNews.it

L'avventura rossonera di Christian Pulisic sta per iniziare: domani mattina, il giocatore americano è infatti atteso a Milano. Successivamente, l'attaccante, che arriverà a titolo definitivo dal Chelsea, svolgerà le visite mediche di rito e poi andrà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.

di Antonio Vitiello