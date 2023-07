MN - Milan, Taremi prima opzione per l'attacco: contatti continui per abbassare il prezzo

MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo aver trovato l'accordo con Reijnders, il Milan si concentrerà sulla punta. Nuovi contatti con il Porto per Taremi che in questo momento è la prima opzione per l'attacco; trattativa in corso per abbassare il prezzo al di sotto dei 20 milioni di euro. Il giocatore iraniano, 30 anni, non possiede il passaporto comunitario.

di Antonio Vitiello