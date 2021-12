1 dicembre 2015, l'ultima presenza di Nocerino con la maglia del Milan

Il 1° dicembre 2015, in occasione di un Milan-Crotone valido per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia (3-1 per il Diavolo dopo i tempi supplementari il risultato finale), Antonio Nocerino ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan. L'ex centrocampista ha chiuso quel giorno la sua avventura milanista dopo aver collezionato 96 presenze e segnato 13 gol.