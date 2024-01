25 anni fa l'esordio di Christian Abbiati con il Milan

17 gennaio 1999: esattamente 25 anni fa Christian Abbiati faceva il suo esordio con la maglia del Milan. Era un Milan-Perugia, finito 2-1 per i rossoneri. Al minuto 91 Sebastiano Rossi si fa espellere, dando l'occasione a Zaccheroni, che fortunatamente aveva ancora un cambio a disposizione, di far esordire il giovane Abbiati, che giocò quei pochi minuti fino alla fine della partita, iniziando però ad essere il portiere titolare del Milan nelle successive.

Il percorso di Abbiati in rossonero si commenta da solo: arrivato dal Monza nel 1998, colleziona 15 stagioni al Milan fino al 2016 con la parentesi Juventus in mezzo, giocando 380 partite ufficiali. Ecco il suo palmares in rossonero: 3 Scudetti (1998-99, 2003-04 2010-11), 1 Supercoppa Italiana (2011), 1 Coppa Italia (2003), 1 Champions League (2003).