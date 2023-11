25 novembre 1992, Milan-Goteborg 4-0: l'indimenticabile poker di Van Basten

Guardando ad anniversari e ricordi, esattamente 31 anni fa andava in scena una delle più grandi prestazioni di Marco Van Basten con la maglia rossonera. Nella sfida di Champions League contro il Goteborg, valevole per il girone B, l'attaccante olandese mise a segno 4 gol, uno più bello dell'altro e testimonianza dell'eleganze del cigno di Utrecht. Van Basten, con quella prestazione, si iscrisse al ristretto club dei giocatori capaci di segnare un poker in Champions League.

Con la maglia del Milan, Marco van Basten ha collezionato in sei stagioni 201 presenze e ha segnato 124 gol, di cui 34 su rigore. Solo un problema alla caviglia lo ha costretto poi a 30 anni ad abbandonare la carriera da calciatore, privando il calcio di uno dei più grandi centravanti della storia.