Il 29 giugno 1958, in occasione di una gara di Coppa Italia tra Milan e Como, Giovanni Trapattoni ha fatto il suo esordio assoluto in gare ufficiali con la maglia rossonera. Il Diavolo vinse quella partita 4-1 (tripletta di Carlo Galli e rete di Giancarlo Bacci) e l'ex mediano milanista scese in campo dal primo minuto.