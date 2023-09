3 anni fa il primo gol di Brahim Diaz con la maglia del Milan

27 settembre 2020: il Milan è in casa del Crotone per la seconda giornata di Serie A. I rossoneri vincono 2-0 con gol su rigore di Kessié e il sigillo di Brahim Diaz, alla prima rete con il Milan: ne seguiranno altre 17 in 3 stagioni.