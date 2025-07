Il Galatasaray si tira indietro: Calhanoglu verso la permanenza all'Inter

Hakan Calhanoglu viaggia verso la permanenza all'Inter, secondo le ultime riportate da Sky Sport. Nella giornata di oggi, racconta l'emittente, è andato in scena un pranzo fra la dirigenza nerazzurra e quella del Galatasaray e dall'incontro è emersa una netta frenata nella trattativa che avrebbe potuto riportare il turco a giocare in patria.

Nel summit l'Inter ha ascoltato la posizione del Galatasaray e messo in chiaro la propria: per lasciar partire il proprio regista, serve una proposta da 30 milioni di euro, il tutto in tempi stretti per poter permettere ad Ausilio e Marotta di dare subito l'assalto all'eventuale sostituto. Il Galatasaray a certe condizioni non si è detto disposto ad arrivare, lasciando di fatto il tavolo delle trattative. Con Calhanoglu che è così un po' più vicino alla permanenza in nerazzurro anche la prossima stagione.

L'incontro fra Inter e Galatasaray è stato favorito dalla presenza in Italia della dirigenza del club di Istanbul che proprio in queste ore sta definendo col Napoli i termini del pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di Victor Osimhen. Il rientro in Turchia dei dirigenti sarà, salvo sorprese, con l'accordo per il centravanti in valigia. Mentre per Calhanoglu servirà rimandare tutto, eventualmente, alla prossima stagione.