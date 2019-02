Abbiati: "Gigio ha ripreso a migliorare, gli manca poco per arrivare al 100% delle sue potenzialità"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Christian Abbiati ha commentato così la crescita di Gigio Donnarumma: "Fiori rispetto a Magni ha una metodologia quasi del tutto diversa: carichi più pesanti, meno palestra e lavoro differente sulla postura. Vorrei precisare che io non ho nulla contro Magni, lui è molto bravo a impostare i ragazzi dai 15-16 anni in su, ma poi si arriva a un punto in cui occorre lavorare su altri aspetti. Cosa che adesso sta avvenendo. Gigio ha ripreso a migliorare, progredendo in quegli aspetti su cui era indietro. Il gioco con i piedi? È proprio una di quelle cose in cui ha fatto progressi. A volte rischia, ma vede la giocata e ha coraggio: è molto importante. Quanto gli manca per arrivare al 100% delle sue potenzialità? Non molto direi. Per riuscirci, dirò una banalità, occorre prendere spunto da giocatori come Ronaldo, che curano la testa come curano il campo. Il grado di professionalità dev’essere totale, occorre pensare che il proprio corpo è la propria azienda. Gigio ha molta personalità e non ho problemi a definirlo già ora un campione. Ha superato alla grande tutte le difficoltà dentro e fuori dal campo e giustamente adesso a Milanello viene trattato come un adulto. Prima se faceva un errore c’era la gara per prenderne le difese, ora è giusto che si prenda le responsabilità. In questo ha la grande fortuna di essere allenato da Gattuso, uno che di fronte al mondo difende i suoi fino alla morte, ma se in spogliatoio deve dirti qualcosa in faccia, te la dice".