Al Nassr fuori dalla zona Champions, a rischio la posizioni di Pioli: la situazione

La posizione di Stefano Pioli è a rischio dopo l’ultima sconfitta interna contro l'Al Ettifaq. L'Al Nassr al momento per nulla soddisfatto dei risultati: ora sono quarti e fuori dalla zona Champions, nelle prossime due partite - contro Al Wehda e Al Orubah, martedì e venerdì - obbligo due vittorie o per il tecnico italiano si potrebbe aprire lo scenario di un addio anticipato.

L'ultima giornata: titolo sempre più vicino per l'Al Ittihad

L'Al Ittihad abbatte 4-1 l'Al Hilal e dà un colpo, forse definitivo, al campionato saudita scappando a +7 in vetta alla classifica. Iniziale vantaggio dell'Al Hilal con Marcos Leonardo al 23', porta risposta della capolista con Kadesh al 29', poi sorpasso firmato dalla doppietta di Bergwijn al 45' ed al 51'. Sigillo finale di Benzema all'86'. Battuta d'arresto inaspettata per l'Al Nassr di Stefano Pioli. Cristiano Ronaldo e soci vengono infatti sconfitti per 3-2 in casa dall'Al Ettifaq, che conquista così la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Il tecnico italiano viene "tradito" dai suoi uomini migliori: i big non incidono (le reti sono firmate da Yahya e Al Fatil), Duran viene addirittura espulso al 92'. Per due volte in svantaggio, gli ospiti non demordono e alla fine conquistano tre punti meritati: il grande protagonista è Wijnaldum, che segna una doppietta (gol decisivo all'89'). L'Al Nassr ora è quarto, staccato dall'Al Qadisiya e molto lontano dalla vetta della classifica. Per CR7 e soci c'è il rischio concreto di terminare la stagione senza titoli.

Giovedì 20 febbraio

Al Fateh - Al Orubah 1-0

Al Feiha - Al Khaleej 0-0

Al Riyadh - Al Raed 1-3

Venerdì 21 febbraio

Damac - Al Ahli 0-2

Al Qadisiya - Al Okhdood 2-0

Al Nassr - Al Ettifaq 2-3

Sabato 22 febbraio

Al Kholood - Al Wehda 1-0

Al Taawon - Al Shabab 2-2

Al Ittihad - Al Hilal 4-1

Classifica aggiornata

Al Ittihad 55

Al Hilal 48

Al Qadisiya 47

Al Nassr 44

Al Ahli 41

Al Shabab 33

Al Riyadh 29

Al Taawon 28

Al Ettifaq 28

Al Khaleej 28

Al Kholood 25

Damac 24

Al Feiha 20

Al Orubah 20

Al Raed 17

Al Fateh 16

Al Okhdood 16

Al Wehda 13