Albertini su Gattuso: "Uomo di cuore e grinta, farà di tutto per trasmettere questi valori morali alla squadra"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC, ha commentato così il momento della Nazionale italiana e del calcio italiano. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Bisogna fare due tipi di valutazione: la prima è tecnica e per me nel primo tempo l'Italia non ha fatto così male. Nel secondo tempo, dopo il gol della Norvegia, si è sfaldata. La seconda valutazione è dal punto di vista emotivo: è una sconfitta pesante, che va a sommarsi ai tre gol presi all'andata. Più che parlare di tecnica e tattica io oggi parlo di valori. Gattuso è un uomo di cuore e grinta e farà di tutto per trasmettere questi valori morali alla squadra per le prossime due partite. Se la Norvegia è più forte dell'Italia? Il campo dice questo. Non possiamo pensare sempre alla storia e a quello che siamo stati. Al momento la Norvegia è più forte dell'Italia e lo ha dimostrato sul campo".